Nico Gonzalez: “Felice di esser tornato al gol, abbiamo dato tutto in campo. Ora testa alla Salernitana”

Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Viktoria Plzen. Le sue parole:

“Sono contentissimo, abbiamo giocato una grande partita. Sono tornato al gol dopo tanto tempo, sono felicissimo per la squadra che ha dato tutto in campo. Io discontinuo? Non so. Provo a segnare, fare assist e dribblare. Sto bene e la stanchezza è normale dopo una partita così intensa come questa di oggi. Dobbiamo solo giocare come abbiamo fatto oggi, e non guardare troppo avanti, visto che domenica c’è già un’altra partita, contro la Salernitana”.

