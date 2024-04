Pradè: “Felice per la famiglia di Joe, questa vittoria è tutta per lui. Il presidente Commisso era felicissimo”

Il direttore sportivo Daniele Pradè è stato intervistato dai canali ufficiali del club nel post partita di Fiorentina-Viktoria Plzen. Le sue parole:

“Oggi avevamo una macumba… E’ stata una vittoria importante, sofferta. Abbiamo battuto 16 calcio d’angoli a 2, 20 tiri in porta contro 0. Poi ti diventano quelle partite maledette, siamo stati bravi e i ragazzi sono stati attenti. Era meraviglioso il fatto che ci fosse tutta la famiglia di Joe qui, perciò questa vittoria è tutta per lui. Abbiamo sentito il presidente, era felicissimo per Joe, per la squadra e per i tifosi. Altra emozione da vivere. Questi numeri vogliono dire tanto, però bisogna andare avanti e essere vincenti. Il fatto che siamo 10° in campionato ed è una cosa che non va bene, perché siamo una squadra forte. E’ vero che è stato un periodo particolare, però dobbiamo fare meglio anche lì. Nei momenti di difficoltà Firenze diventa unica, emozionante. Ringrazio tutti di cuore, stasera ce la godiamo”.

ITALIANO: “QUARTA E DIFESA A 3 IDEA VINCENTE. BONAVENTURA CAVIGLIA GONFIA. HO CHIAMATO BELOTTI IN STANZA”