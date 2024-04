Giacomo Bonaventura e Mbala Nzola non saranno in panchina per il match contro il Viktoria Plzen. Il centrocampista della Fiorentina è out a causa di un problema fisico, un problema alla caviglia in particolare, mentre l’attaccante non sarà a disposizione per motivi personali.

LE SCELTE DI VINCENZO ITALIANO. LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA