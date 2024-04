Calvarese: “Il giallo a Nico non l’ho capito, nessun eccesso di esultanza. Non sono errori da Manzano”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto ai microfoni di Italia7, durante la trasmissione “30° minuto“, dove ha commentato la prestazione del direttore di gara Gil Manzano in Fiorentina-Viktoria Plzen e non solo. Le sue parole:

“Giallo a Nico? A dire la verità non l’ho capito. Non è un eccesso di esultanza, non è che ha scavalcato ed è andato in tribuna ad esultare. Inizialmente ho pensato all’eccesso di esultanza, ma poi ho pensato anche a una perdita di tempo. Secondo me è un po’ eccessiva questa ammonizione a Nico Gonzalez, non sono d’accordo con l’arbitro nonostante abbia l’esperienza dalla sua parte. Francamente non l’ho capita bene, soprattutto da uno come Manzano. Il doppio giallo a Emiliano Martinez (portiere Aston Villa, ndr) senza espulsione? In tanti mi hanno fatto questa domanda, però sappi che finiti i tempi regolamentari, passando poi ai tiri di rigore le ammonizioni si azzerano. Per questo Martinez non è stato espulso dopo aver provocato il pubblico”.

Su Marchetti: “Sarà l’arbitro di Salernitana-Fiorentina ed è giovane, ma sta facendo benissimo. Fischia poco e ha una soglia di ammonizione piuttosto alta”.

