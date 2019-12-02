Montella: "Siamo pieni di rabbia. Pedro? Mi ha un po' deluso. Commisso..."

Queste le parole rilasciate dall'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella in conferenza stampa.Che reazione ha avuto la squadra dopo il ko col Lecce? "Abbiamo tantissima rabbia in corpo. Vogliamo...

Queste le parole rilasciate dall'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella in conferenza stampa.

Che reazione ha avuto la squadra dopo il ko col Lecce? "Abbiamo tantissima rabbia in corpo. Vogliamo superare a tutti i costi il turno. Affrontiamo una squadra consolidata che sta facendo bene in B e che gioca con lo stesso allenatore da anni. Dobbiamo dimostrare il temperamento che abbiamo dimostrato anche ieri sera".

In quali condizioni ha ritrovato la Fiorentina? "Vedo grande rabbia, la squadra anche sabato ha dimostrato di averla. Vogliamo giocare con il cuore e la qualità. Dobbiamo essere meno frenetici, sapevamo che potevamo passare momenti bui ma dobbiamo superarlo con lucidità. Abbiamo tanti giocatori giovani, ben 14 under-23. Dobbiamo dare coraggio ai ragazzi: l'ultima partita ha dimostrato che la squadra ci tiene. Ringrazio le parole del presidente, che è stato eccezionale con noi. Così come abbiamo fatto un periodo di grande livello, possiamo rifarlo".

Quanto pesa l'assenza di tre titolari come Chiesa, Pezzella e Ribery? "Sono tre giocatori importanti. Quest'anno abbiamo giocato 5 partite senza Franck. Sono il cardine, il cuore e i leader in campo della squadra. Sono difficili da sostituire. Non sono recuperabili e quindi serve uno sforzo da parte di tutti. Adesso ci vuole maggiore responsabilità da parte di chi ha giocato meno".

Come percepisce la presenza della proprietà in questo momento? "Questa società ha deciso di affrontare i problemi come una famiglia. Sentiamo la vicinanza del presidente, fa parte del nostro momento di crescita superare certe difficoltà. Come società stiamo gestendo nel modo migliore questo momento. Sta a noi dare una scossa alla nostra situazione".

Un giudizio sul giovane Vlahovic? "È fortissimo in prospettiva. Consideriamo che nelle ultime tre partite ha avuto su di sé il peso dell'attacco. Non deve farsi prendere dall'ansia. Adesso ha una responsabilità più grande di lui ma deve sapere che ha tutto il nostro sostegno".

La Fiorentina sembra subire troppo, la preoccupa? "Nell'ultima gara abbiamo perso ma non penso che la squadra non abbia fatto una buona partita anche a livello difensivo. La squadra a me è piaciuta. La classifica non l'ho mai guardata a differenza vostra, sarebbe opportuno avere equilibrio, così come io lo avevo prima".

Domani in Coppa Italia vedremo chi ha giocato meno? "La squadra di domani sarà competitiva al netto delle assenze: tengo molto a questa competizione, giocherà la formazione migliore".

L'ha convinta la prestazione di Pedro contro il Lecce? "Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto il profilo della presenza in area. Gli manca un po' di intensità e di abitudine alla difese chiuse del nostro campionato. Non ho ancora deciso chi schierare domani".

Come sta Chiesa e quali margini di recupero ci sono? "Federico prosegue il suo recupero, ieri ha fatto qualcosa a parte, oggi lo rivalutiamo. Difficilissimo vederlo domani, vediamo per domenica. Il resto tutti bene a parte Ribery, dobbiamo monitorare un po' la situazione di Boateng, ha un risentimento muscolare".

Col passaggio al 3-5-2 si penalizza un giocatore come Sottil? "Crediamo molto in lui: ha avuto problemi, sia alla caviglia che al pube, e non si è allenato al meglio. E' probabile che domani possa giocare. Terracciano? Prima voglio parlare con la squadra per comunicare ai miei giocatori le mie scelte".

Come giudica il rendimento fornito fino adesso da Lirola? "Ha fatto due belle azioni sabato poi ha sentito qualche rumorino di troppo sugli spalti ed è stato condizionato. Crediamo in lui e dobbiamo sostenerlo per fargli avere tranquillità per tutta la partita".

Ancora sul sostegno da parte del presidente Commisso. "Lo ringrazio, perché ha sostenuto la squadra ed ha ammesso di avere delle responsabilità. Non è da tutti in questo calcio al giorno d'oggi".

Si sente di fare un appello ai tifosi? "Questa è una tifoseria che sostiene la squadra per tutti i 90': poi è giusto che se perdiamo male ci prendiamo anche i fischi. Se c'è da trovare un colpevole, l'allenatore è lì per questo. Tutti si cresce nelle difficoltà: dobbiamo compattarci e dare fiducia ai calciatori, da parte mia i ragazzi avranno un sostegno totale fino alla fine".

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