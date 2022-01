“Meglio avere un bilancio in attivo o avere un tridente con Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez?”

L’umore dei tifosi viola non è proprio alle stelle dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus (che è ancora in via di definizione) e in radio tantissimi tifosi non sono d’accordo con questa scelta della Fiorentina, questo uno dei tanti interventi dei tifosi viola al Pentasport su Radio Bruno:

“La cronaca di questi primi due anni parlano chiaro con Commisso, un decimo e un tredicesimo posto, con la cessione di Vlahovic e Chiesa, e con questa cessione l’appeal della Fiorentina è sceso tantissimo”

“Io non capisco l’entusiasmo dei tifosi per aver fatto una plusvalenza buona per il bilancio, è meglio avere un bilancio in ordine o aver un tridente con Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez? io davvero non capisco come si faccia a preferire il bilancio, contenti loro…”