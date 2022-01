Corriere dello Sport, Juventus vuole pagare Vlahovic in 4 anni, la Fiorentina non va oltre le 2 rate

Dopo due giorni vissuti a cento all’ora, un mercoledì fatto di tanti piccoli passi. In attesa di riuscire a definire quei proverbiali dettagli che ancora mancano per completare il trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Perchè qualcosa, effettivamente, ancora manca, sia sull’asse Torino-Firenze che tra la Juve e l’entourage di Vlahovic. Tutto già pronto per le visite mediche. Poi però ci sono ancora quei dettagli su cui si lavora senza sosta. I lavori in corso sono quelli legati alla definizione degli stessi bonus e soprattuto alle modalità di pagamento: la Juve prova a ottenere una dilazione di pagamento di almeno 4 anni, la Fiorentina non vuole andare oltre le due rate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

