La Fiorentina blinda i suoi giovani talenti italiani. Prima Castrovilli ora Venuti poi probabilmente... Sottil e Ranieri

Oggi come riporta Il Corriere dello Sport Pradè annuncerà in conferenza stampa il rinnovo di Lorenzo Venuti. La Fiorentina sta diventando sempre più Nazionale, prima Castrovilli ora Venuti e non è da...

Oggi come riporta Il Corriere dello Sport Pradè annuncerà in conferenza stampa il rinnovo di Lorenzo Venuti. La Fiorentina sta diventando sempre più Nazionale, prima Castrovilli ora Venuti e non è da escludere che entro un paio di mesi se non si verificheranno impicci saranno annunciati anche i rinnovi di Riccardo Sottil e Luca Ranieri. Diverso invece il discorso per Federico Chiesa, con lui Commisso una pazienza e speranza che l'attaccante viola creda nel progetto e decida di legarsi a lungo alla squadra gigliata.