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La Fiorentina blinda i suoi giovani talenti italiani. Prima Castrovilli ora Venuti poi probabilmente... Sottil e Ranieri

Oggi come riporta Il Corriere dello Sport Pradè annuncerà in conferenza stampa il rinnovo di Lorenzo Venuti. La Fiorentina sta diventando sempre più Nazionale, prima Castrovilli ora Venuti e non è da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 09:54
La Fiorentina blinda i suoi giovani talenti italiani. Prima Castrovilli ora Venuti poi probabilmente... Sottil e Ranieri - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Oggi come riporta Il Corriere dello Sport Pradè annuncerà in conferenza stampa il rinnovo di Lorenzo Venuti. La Fiorentina sta diventando sempre più Nazionale, prima Castrovilli ora Venuti e non è da escludere che entro un paio di mesi se non si verificheranno impicci saranno annunciati anche i rinnovi di Riccardo Sottil e Luca Ranieri. Diverso invece il discorso per Federico Chiesa, con lui Commisso una pazienza e speranza che l'attaccante viola creda nel progetto e decida di legarsi a lungo alla squadra gigliata.

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