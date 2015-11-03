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Notizie Rinnovi Fiorentina

“Vietato pensare al domani”, questo è l’input. Corriere Fiorentino: “Congelate le trattative dei rinnovi”

01 aprile 2026 09:02

Nazione, Vlahovic? Manca solo la firma del rinnovo fino al 2025. Milenkovic? Accordo in salita

14 giugno 2020 10:33

La rete dei rinnovi di Barone: Vlahovic manca solo l'annuncio, filtra positività per Chiesa

18 marzo 2020 12:34

Corriere Fiorentino, Chiesa-Vlahovic fratelli del gol. Pronto il rinnovo per i due giovani attaccanti

17 febbraio 2020 12:12

CorSport, i rinnovi di Chiesa e Vlahovic la priorità e poi a fine stagione l'incontro con Milenkovic

14 febbraio 2020 11:46

La Fiorentina blinda i suoi giovani talenti italiani. Prima Castrovilli ora Venuti poi probabilmente... Sottil e Ranieri

18 ottobre 2019 09:54

Non solo Chiesa, Corvino a lavoro anche per i rinnovi di Astori e Badelj...

07 ottobre 2017 11:48

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