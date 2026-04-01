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“Vietato pensare al domani”, questo è l’input. Corriere Fiorentino: “Congelate le trattative dei rinnovi”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

“Vietato pensare al domani”, questo è l’input. Corriere Fiorentino: “Congelate le trattative dei rinnovi”

Redazione

1 Aprile · 09:02

Aggiornamento: 1 Aprile 2026 · 09:02

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L'input preciso è stato tradotto

Venti giorni, cinque partite praticamente tutte da dentro o fuori, e un imperativo categorico assoluto: gestire al meglio uomini, forze e risorse. A quel punto, col verdetto europeo scritto e con una classifica che avrà contorni certamente più delineati, si potranno fare le prime valutazioni. Per il presente, e per il futuro. In gioco insomma, non c’è soltanto l’oggi. »Vietato pensare al domani», è l’ordine fatto filtrare più o meno direttamente in questi giorni dal Viola Park. Un input preciso, che si è tradotto per esempio nel congelamento di tutte le trattative (vedi Dodò) legate ai rinnovi. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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