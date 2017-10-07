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Non solo Chiesa, Corvino a lavoro anche per i rinnovi di Astori e Badelj...

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il possibile rinnovo di Federico Chiesa non è l'unica questione da risolvere in casa Fiorentina. Il dg Viola Pantaleo Corvino è già a lav...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2017 11:48
Non solo Chiesa, Corvino a lavoro anche per i rinnovi di Astori e Badelj... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il possibile rinnovo di Federico Chiesa non è l'unica questione da risolvere in casa Fiorentina. Il dg Viola Pantaleo Corvino è già a lavoro per prolungare altri due contratti molto importanti, quello di capitan Davide Astori e quello di Milan Badelj, quest'ultimo in scadenza 2018. Corvino vorrebbe trattenere il croato in quanto perno fondamentale della squadra, e l'aver cambiato procuratore potrebbe rendere la trattativa più semplice...

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