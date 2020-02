Fianco a fianco, abbracciati come fratelli, al gol dello 0-5 si sono buttati in scivolata sotto il settori ospiti per festeggiare un pomeriggio impossibile da dimenticare. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono diamanti preziosi, due straordinari talenti che formano la coppia gol più giovane di tutto il campionato. Se la gode la Fiorentina che ha avuto il coraggio di puntare su di loro, la può esibire come medaglia Iachini che nella bolgia di Marassi ha scelto loro. Hanno segnato due gol a testa, uno ciascuno su rigore e uno su azione. Presto i due giovani talenti viola incontreranno i dirigenti per discutere del rinnovo del contratto. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.