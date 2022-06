Graziani fiducioso: “Ma davvero pensate che Commisso e Barone possano non riscattare Torreira?”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla situazione che riguarda il riscatto di Torreira da parte della Fiorentina:

“Importante che il prossimo anno Torreira sarà un giocatore della Fiorentina, è uno dei più bravi che ci siano in circolazione in Italia, non possiamo permetterci di perderlo. Su altri possiamo discutere, su Torreira no. Ma davvero pensate che Commisso e Barone possono scegliere di rinunciare a Torreira? Non credo, a meno che non ci siano altre situazioni, io non posso pensare che nemmeno nell’anticamera del cervello che ci possa essere questo pensiero qui, si andrebbe anche ad accontentare Italiano che lo ha chiesto.

Adesso bisogna mettersi seduti e ragionare per bene, la Fiorentina sa che deve alzare il monte ingaggi, siamo arrivati settimi, giochi l’Europa e quindi il livello si alza, anche quello delle spese. Noi vogliamo rimanere a questi livelli, con degli acquisti indovinati la volontà è quella di potersi migliorare, Italiano deve dire che ci sono 4/5 punti fermi non devono essere toccati. La società lo sa, non sono mica stupidi.

Odriozola è bravo, Torreira è fondamentale, non è un problema se non riscatti Odriozola, se prendi Bellanova vai anche meglio. Sul mercato va preso un attaccante che faccia gol, va indovinata la punta, poi va fatto qualcosa anche a centrocampo

