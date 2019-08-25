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CorSport, pressing viola su De Paul ma attenzione a Berardi. Scambio di prestiti per Biraghi-Dalbert

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport nuovo incontro tra Fiorentina ed Udinese per Rodrigo De Paul. La squadra friulana lo valuta 35-40 milioni. Il vero obiettivo dei viola è lui, per Berardi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 10:22
CorSport, pressing viola su De Paul ma attenzione a Berardi. Scambio di prestiti per Biraghi-Dalbert -
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport nuovo incontro tra Fiorentina ed Udinese per Rodrigo De Paul. La squadra friulana lo valuta 35-40 milioni. Il vero obiettivo dei viola è lui, per Berardi invece i dirigenti era pronti ad acquistarlo per 30-32 milioni. Si va verso uno scambio di prestiti invece tra Fiorentina ed Inter per Biraghi-Dalbert.

 

 

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