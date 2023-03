Commisso ha mostrato agli studenti i dati che dimostrano l’eccellenza della cessione di Vlahovic

Nel corso dell’intervento di Rocco Commisso all’università di Novoli a Firenze (CLICCA QUI PER LEGGERE IL SUO INTERVENTO INTEGRALE), il patron della Fiorentina ha anche parlato in maniera approfondita della cessione di Vlahovic, mostrando anche un grafico con i numeri dei gol realizzati dagli altri centravanti delle grandi di serie A:

“Lui voleva andare alla Juventus. Tutti i giornali parlano, ma non scrivono quello che dovrebbero scrivere. Fuori dall’Inter e Napoli, la Fiorentina è allo stesso livello di Milan, Juventus e Roma sul piano realizzativo. Ma questi dati nessuno li ha messi sui giornali. Cabral e Jovic, che noi li abbiamo pagati 15 milioni il primo e 0 il secondo, hanno già fatto 20 gol nelle tre competizioni in cui siamo impegnati. Ora torniamo a Vlahovic. Dusan ha fatto 10 gol quest’anno, 2 su rigore. La metà di quanti ne hanno fatti i nostri. Con questa operazione noi ci siamo portati a casa 75 milioni. Forse cambieranno le cose nei prossimi mesi. Ma fino ad oggi l’operazione Jovic e Cabral è stata eccellente, mentre non è stata tanto buona l’operazione Vlahovic per la Juventus”.

Questo il grafico mostrato