Colpani: "Meno gol nel 2024? C'è una spiegazione. Vincere un trofeo europeo è un obiettivo"

Il mio calcio simile a quello di Zielinski e Dybala

Andrea Colpani, calciatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.com: "Fantacalcio? Eh, speriamo di svegliarmi presto anche quest'anno... Guardate che io mi sono preso, ne va anche della mia, di stagione! 'Vedo prima le cose in campo'? Detta così sembra che sia un mago… (ride, ndr) Ma sì. Intendo che quando sta arrivando la palla mi immagino già quello che può succedere e visualizzo ciò che voglio fare. Di certo non mi appare il Signore che guida le mie giocate, ecco, questa premessa va fatta. Altri che hanno questa abilità? Mi vengono in mente Zielinski, che mi piace tantissimo, Dybala che fa un calcio incredibile, mentre tra i miei compagni c'è Gudmundsson che però rispetto agli altri due è più istintivo, con qualità comunque elevate.

Devo dire che a Firenze ho trovato esattamente quel che mi aspettavo di trovare. Mi aspettavo una piazza caldissima e ne ho trovata una dal calore incredibile, mi aspettavo una squadra forte e non sono stato deluso, mi aspettavo un centro sportivo all'avanguardia e ho trovato il Viola Park.

È stata un'estate diversa rispetto al solito, ovvio. Ho cercato di guardare meno notizie che potevo, non volevo farmi prendere da troppi pensieri e ho semplicemente aspettato che il telefono squillasse. Confesso che mi sono sentito un po' giornalista, perché nelle settimane precedenti il mio trasferimento ero spesso a telefono con il mio agente per farmi aggiornare su tutte le novità. Ambizione? Sì, ce n'è molta, i tifosi giustamente si aspettano tanto e noi cerchiamo di fare il massimo. Da parte mia, io cerco di stare il più tranquillo possibile e di mostrare le mie qualità senza far caso a quello che sta intorno. Preoccuparsi troppo è il modo più rapido per poi fare brutte figure. Palladino mi dà tranquillità, vuole che mi comporti come al solito. Lui ha moltissima voglia di emergere, l'ha sempre avuta e la sta facendo vedere anche qua.

Kean solo a guardarlo ti fa impressione per la sua enorme forza fisica. Gudmundsson ha una calma olimpica abbinata a grande tecnica, mentre se penso a Bove mi viene in mente un trattore perché corre per tutti i 90 minuti e non si ferma mai.

Vincere un trofeo europeo è sicuramente un obiettivo. Noi vorremmo sempre migliorare quanto fatto l'anno precedente, e sappiamo tutti che per non uno, ma due anni siamo arrivati in finale. L'unico modo per fare meglio è portare a casa il trofeo, lavoreremo per questo.

Commisso? Mi ha fatto una battuta: "Ma quand'è che ti tagli i capelli? Non lo so mica se riesci a vedere la palla così..." io però l'ho rassicurato, perché i capelli non si toccano (sorride orgoglioso, ndr).

Calo nei gol? Bella domanda… (ci pensa un po', ndr) L'anno scorso sono partito forte, i numeri erano importantissimi. Io l'ho valutato come un processo naturale, anche a livello fisico visto che ho spinto tanto all'inizio. Tenere un ritmo alto tutto l'anno porta fisiologicamente ad un calo ad un certo punto dell'anno. Lo step successivo è lavorare per rendere questo calo meno frequente o magari meno impattante. Si può dire che sto entrando in forma in partita e non in allenamento".

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