Cassano si prende i meriti: "La Fiorentina gioca a pallone, la Juventus no. Mica è colpa di Vlahovic"

Cassano era stato l'unico a dire pubblicamente che l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus avrebbe portato poco perchè la squadra di Allegri è senza gioco

Nel corso della Bobo tv Antonio Cassano ha parlato di Vlahovic e della seconda partita in cui il centravanti serbo ha fatto tanta fatica, le sue parole slot gacor :

"Normale che Vlahovic faccia fatica alla Juventus, mica è colpa sua, la Fiorentina giocava e gioca a calcio, la Juventus invece non gioca a calcio, gioca a 30 metri dalla porta, puoi mettere anche Messi, Ronaldo il fenomeno o Gesù Cristo, se non giochi a calcio fai fatica, se non lo metti nelle condizioni di farlo calciare in porta Vlahovic ti può dare anche l'anima ed entusiasmo ma non può fare nulla nemmeno lui" conclude Cassano

LA FRECCIATA DI ALLEGRI ALLA FIORENTINA SU VLAHOVIC

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