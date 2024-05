Bucchioni: “Terzo anno in Europa ma s’infama la Fiorentina, Rocco è troppo buono”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana rilasciando queste dichiarazioni:

“Non capisco sinceramente le critiche stasera. A Cagliari bisognava fare una partita come questa, simile ad un allenamento, me ne frego se non abbiamo giocato bene, abbiamo vinto. Dovevi correre su due fronti, non farti male, non spremerti, stare in controllo e fare allenamento e questo la squadra ha fatto. Non aveva senso sprecare energie che poi non eri in grado di recuperare. Contava gestire facendo ruotare gli uomini. La qualità che hai inserito nel finale non a caso ha fatto la differenza. Io sono stracontento del risultato di stasera. Tra una settimana c’è la partita più importante degli ultimi tre anni. Nel calcio ed in Serie A soprattutto non c’è nulla di scontato, il Napoli è dietro dopo aver vinto il campionato. Siamo per il terzo anno consecutivo in Europa, non conta nulla? C’è chi parla di coppetta..questa gente ha dei problemi seri. Di questa minoranza sempre contro non è giusto parlarne. Godiamoci il momento perché con Italiano siamo risaliti agli onori del calcio. Rocco è troppo buono, son tre anni che s’infama la Fiorentina. Il Bologna era 22 anni che non disputava nemmeno la coppa del nonno, è finito in serie C, ma esaltiamo loro e affossiamo la Fiorentina”

