Bucchioni rivela: “C’è stato faccia a faccia tra Italiano e Nico Gonzalez. Io in attacco avrei preso Nzola”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

La Fiorentina deve fortemente ambire alla Coppa Italia, sia per la possibilità di vincere un trofeo e sia per l’accesso all’Europa. Io la Fiorentina la vedo in crescita, nonostante la brutta partita contro il Sassuolo. Vedo una squadra concreta, il campionato è lungo e anche strano. La rosa della Fiorentina è molto duttile e molto ampia, anche Nico Gonzalez può fare anche il centravanti, lo ha fatto con l’Argentina

Se avessimo avuto i due esterni titolari come Nico e Sottil gli attaccanti avrebbero fatto più gol perché Sottil e Nico sono due giocatori che vengono sempre raddoppiati e quindi lasciano più spazio agli altri giocatori. Hai preso un terzino che nello Shakhtar volevano tutti, io dissi che era meglio di Odriozola, oggi non mi mangio la parola. Jovic è stata una scommessa, Mandragora io lo conosco benissimo e mi aspetto di più. Qualche scelta è stata sbagliata, Jovic ci ha fatto ingolosire perché preso a zero e hai avuto la speranza di rilanciarlo ma dovevi andare a prendere una certezza perché avevi già Cabral scommessa. Io avrei preso Nzola, ha fatto 8 gol allo Spezia quest’anno, in estate te lo avrebbero regalato, lui sarebbe stata una garanzia con Italiano che lo conosceva

Jovic va recuperato mentalmente, deve capire che non è più al Real Madrid, ho l’impressione che non ce l’ha fatta, mi viene il sospetto che abbia vissuto un anno magico e basta, dovrebbe guardarsi allo specchio e voler fare il salto di qualità

Italiano è come Conte, lui prende il massimo dalla squadra, chi non lo segue finisce ai margini. Anche dagli abbracci dei fedelissimi capisci che il segnale che vogliono dare è proprio quello di ribadire l’importante dell’allenatore, artefece di tutto. Mi risulta ci sia stato un incontro molto franco tra Italiano e Nico Gonzalez, l’allenatore ha chiesto di dare una svolta al giocatore”

LE PAROLE DI PEDULLA’ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA