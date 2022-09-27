Bucchioni: "Commisso ama il calcio di Iachini. Si giocherà a Reggio Emilia durante i lavori al Franchi"

Il giorno dopo della parole di Rocco Commisso a Sportitalia, Enzo Bucchioni ha commentato le parole del presidente viola

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Per la prima volta Commisso ha fatto una critica a Italiano, specificando che non si trattava di una questione tecnica legata al tecnico, ma la sua cultura calcistica è legata al passato, vedi le sue idee su Iachini. Adesso si gioca in un modo diverso, la gente della mia generazione è legata ad un'idea di calcio vecchia. Non è una critica a Italiano ma ad un calcio che Rocco ama meno

Nessuno a gennaio scorso ha criticato l'acquisto di Ikonè e Cabral, questi giocatori hanno preso meno di quanto ci si aspettava, se non segnano non puoi certo continuare con loro. Commisso spera ancora di poterli recuperare, la soluzione poteva essere andare a prendere Berardi ma con Ikonè e Cabral sono soldi che poi potrebbero fruttare in futuro perchè si tratta di due 98.

Penso che a Bergamo giocherà la stessa squadra che ha giocato contro il Verona, non penso che la Fiorentina abbia fatto questo cambio di modulo di cui si parla, semplicemente Barak giocava più avanzato ma come molto spesso ha fatto Bonaventura. La squadra ha dimostrato di volersi tirare fuori da questa situazione correndo e dando il massimo.

A me risulta che la Fiorentina abbia scelto Reggio Emilia come stadio da utilizzare quando ci saranno i lavori al Franchi e non si potrà ancora giocare li. Per le competizioni europee è lo stadio che rispetta tutti i parametri

Ieri Commisso ha parlato per la prima volta di politica e parlato di calcio, andando nello specifico, spero che prima o poi Commisso faccia nomi e cognomi sulla politica che lo ha ostacolato. Queste sono cose nuove che non ha mai detto. Come ha detto che non vuole vendere la Fiorentina

Non c'è margine per Batistuta alla Fiorentina, l'incontro c'è già stata 3 anni fa e non ci fu accordo per le richieste di Batistuta molto alte. Fossi stato Gabriel non avrei parlato alla Gazzetta dello Sport con il quale Rocco è in guerra, avrei chiamato direttamente la società, per me la tempistica è stata sbagliata"

LA BATTUTA DI COMMISSO

https://www.labaroviola.com/commisso-scherza-riprendere-vlahovic-alla-fiorentina-come-linter-con-lukaku-solo-a-10-milioni/187507/