Bucchioni avverte: "Se pensi che prendere sempre gol all'ultimo minuto sia una casualità non cresci"

Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione in casa Fiorentina dopo la Juventus e alla vigilia della gara contro il Verona in casa

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno prima di Fiorentina-Verona, queste le parole del giornalista fiorentino:

"La Fiorentina sta acquisendo una mentalità che inizia a costruirsi delle certezze, contro la Juventus non siamo stati perfetti ma abbiamo fatto una partita di alto livello, ci siamo mossi bene, la squadra mi ha fatto una grande impressione, una delle partite migliori, non abbiamo giocato nemmeno con adrenalina che magari ti avrebbe fatto prendere un gol in contropiede, ci possiamo ripetere contro il Verona.

Se pensi che prendere gol all'ultimo minuti sia una casualità non cresci mai. Sono sicuro che Italiano sia lavorando in una squadra in costruzione, si rendono conto tutti che la squadra è migliorata, credo ci sia un calo di concentrazione. Contro la Juventus ti dovevi accorgere che lo 0-0 andava benissimo e bisognava portare a casa la partita, questo è segno di maturità, questo di sicuro l'allenatore lo sa e ci sta lavorando. Bisogna crescere su questo aspetto.

Per Italiano non cambia nulla un giocatore o l'altro per identità. Ikonè ha sempre giocato poco, lo dice il suo score. Deve imparare ad essere più lucido e a gestirsi, io non mi priverei di Ikonè in questo momento, il Verona è molto fisica e marca a uomo, un giocatore come Ikonè che salta l'uomo può fare bene.

Sogno una Fiorentina con Nico e Ikonè. Qui si vedono sempre miglioramenti, si era visto che Castrovilli stava per tornare, Italiano lo ha riproposto con insistenza, c'è un lavoro importante durante la settimana. Sono sempre scelte razionali, ha sbagliato raramente formazione.

Nico Gonzalez è fortissimo però è ancora troppo da campionato argentino, qui devi essere più maturo nella gestione dei momenti della partita, capire se un tuo gesto può essere un danno per la squadra non lo devi fare, ci si deve lavorare sotto questo aspetto. Può diventare un giocatore che può incidere molto di più durante le partite, se usa di più la testa può diventare forte, anche in zona gol ci vuole più concretezza

Italiano programma, non è uno che si basa sull'istinto, la programmazione è fondamentale oggi, sono sicuro che si stia già programmando il futuro, si vede che c'è un progetto che sta crescendo, non può che esserci un futuro positivo. Mi aspetto la crescita di Cabral"

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