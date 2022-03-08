Bocci: "Se Ikonè diventa un fenomeno vorrà andare via, Berardi non avrebbe avuto altre ambizioni"

Il mercato della Fiorentina nell'analisi del giornalista Alessandro, da Ikonè a Berardi fino ad arrivare a Vlahovic

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera ha parlato del rendimento della Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Ikonè se diventa un fenomeno tra 2 anni vuole andare via perchè puoi avere anche un bel progetto ma ci sarà sempre chi ha un progetto meglio del tuo, mentre Berardi che adesso ha 27 anni, per 5 anni te lo saresti goduto e non sarebbe mai voluto andare via, il suo progetto sarebbe stato la Fiorentina e nient'altro. Io non contesto la cessione di Vlahovic in sè ma critico il momento in cui è stata fatta, su questo Commisso ha sbagliato, nel pieno della stagione è stato sbagliato venderlo, andava fatto a giugno scorso o nel prossimo giugno. La squadra sta facendo peggio del girone di andata, lo dicono i numeri, abbiamo fatto 6 punti in meno rispetto alle stessa avversarie del girone di andata"

IL PRIMO RICORSO CONTRO IL NUOVO STADIO FRANCHI

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