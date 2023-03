Amoruso contrariato dal ragionamento di Commisso: “Meglio che parli di soldi e non parli di calcio”

Dopo le parole di Rocco Commisso sulla bontà della cessione di Vlahovic paragonata agli acquisti di Jovic e Cabral, ha detto la sua anche l’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Commisso è meglio quando parla di soldi che quando parla di calcio perchè sinceramente in questo momento è come se stai rosicando, punto. Hai guadagnato 90 milioni di euro o quelli che sono, hai fatto un grande affare, lo hai detto e lo sanno tutti, metti il punto e chiudi, parlare di altre società e di altri calciatori che hai venduti, per quale motivo lo fai? fammi capire.

Stai vivendo una stagione problematica, vogliamo risolvere i problemi nostri, perchè vai a parlare di altro, non lo capisco e non lo concepisco magari perchè ho una testa diversa da giocatore e dirigente. Perchè devi andare a parlare di altre società che hanno i problemi loro?.

Poi Cabral e Jovic non stanno facendo bene, stiamo calmi, non siamo nè carne nè pesce, i conti si fanno a giugno ma andare a svegliare il can che dorme non serve alla Fiorentina. Posso capire se giochi contro la Juventus domani e li vuoi stuzzicare, ma adesso non serve, facciamoci i cavoli nostri che è meglio…”

PAULO SOUSA PARLA DI ASTORI