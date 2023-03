Sousa su Astori: “Quel dramma ci ha fatto capire che su questa terra siano di passaggio. Fu terribile”

Oggi allenatore della Salernitana, Paulo Sousa è stato dal 2015 al 2017 alla guida della Fiorentina, incrociando sul suo cammino anche Davide Astori, prematuramente scomparso il 4 marzo del 2018. In conferenza stampa, il tecnico portoghese non ha mancato di ricordare il suo ex calciatore: “È uno di quei drammi che ci fa capire che bisogna vivere bene, perché il tempo è poco. Qualcuno pensa che siamo eterni, invece siamo soltanto di passaggio su questa terra. Ricordo che tutti iniziarono a correre avanti e indietro quando arrivò la notizia, fu terribile”.

