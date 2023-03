TuttoSport: “Fiorentina-Milan nel segno di Astori, match importante anche fuori dal campo”

Questa sera la Fiorentina ospita il Milan nel posticipo del sabato della 25ª giornata di campionato, una partita importante per entrambe le squadre non solo per questioni di campo e classifica. Il 4 marzo del 2018 veniva tragicamente a mancare all’età di 31 anni Davide Astori. Classe 1987 cresciuto anche nelle giovanili del Milan (dal 2001 al 2006) vestendo le maglie in Serie A di Cagliari, Roma e Fiorentina dal 2015 sotto la guida di Stefano Pioli (in viola dal 2017 al 2019) che nella conferenza stampa della vigilia del match non ha mancato di ricordare Davide subito in apertura. […] In seguito alla sua scomparsa, sia la Fiorentina sia il Cagliari ritirarono la maglia numero 13, che Astori era solito indossare in virtù della sua ammirazione per Alessandro Nesta. Inoltre dal 2018, la Hall of Fame del calcio italiano prevede un premio fair play intitolato proprio alla memoria di Astori. Scrive così TuttoSport nella sua edizione odierna.

IL RICORDO DI ANTOGNONI