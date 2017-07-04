Di Marzio: "Kalinic-Milan si farà, il croato vuole i rossoneri. Domani Borja saluta Firenze, mentre per Bernardeschi..."

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha parlato a Sky Sport delle cessioni in corso da parte della Fiorentina. Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi sono in partenza, ecco le ultime: "Kalinic ha av...

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha parlato a Sky Sport delle cessioni in corso da parte della Fiorentina. Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi sono in partenza, ecco le ultime: "Kalinic ha avuto gli attributi di esternare la verità, vuole andare al Milan aldilà delle parole di Corvino. Il centravanti aspetta che Milan e Fiorentina trovino un accordo, ma il trasferimento si farà. A gennaio i Viola avrebbero incassato circa 43 milioni di euro per Kalinic, mentre in questo caso si chiuderà per circa 25 milioni. Borja Valero? La Fiorentina si aspetta che il giocatore comunichi esplicitamente la sua decisione e dovrebbe accadere nella giornata di domani. L'Inter vorrebbe averlo per il ritiro, è dunque probabile che si chiuda entro 48/72 ore. Per Bernardeschi invece, il discorso è leggermente diverso: il ragazzo ha già un accordo con la Juventus sulla base di un quinquennale a 4,5 milioni di euro, resta da capire il costo dell'operazione. La Fiorentina vorrebbe 50 milioni, difficile che si scenda molto al di sotto di questa cifra."