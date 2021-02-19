Vlahovic: "Non sono soddisfatto, potevo dare di più. Gol? Merito della fiducia del mister"

Le parole di Dusan Vlahovic dopo la vittoria contro lo Spezia

Dusan Vlahovic, autore di 8 gol nelle ultime 12 partite dei Viola, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-SPEZIA "Era importante dimostrare di essere una squadra, dobbiamo continuare così e pensare già alla prossima partita. Prima della partita abbiamo detto che bisognava andare su ogni palla come fosse l'ultima, abbiamo meritato di vincere. Io non sono soddisfatto perché potevo dare di più in campo nel gioco, poi con Castro abbiamo aperto la partita e vorrei ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato a segnare".

UDINESE "Sarà una battaglia perché è una squadra molto forte, soprattutto quando gioca in casa. Bisogna prepararla nel miglior modo.

GOL "È merito anche della fiducia che mi ha dato il mister, oltre che la squadra. Devo continuare ancora più forte, con umiltà".

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