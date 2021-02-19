Labaro Viola

Vlahovic: "Non sono soddisfatto, potevo dare di più. Gol? Merito della fiducia del mister"

Le parole di Dusan Vlahovic dopo la vittoria contro lo Spezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2021 21:23
Vlahovic: "Non sono soddisfatto, potevo dare di più. Gol? Merito della fiducia del mister" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Social
Fiorentina
Udinese
Prandelli
Castrovilli
Vlahovic
Condividi

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Dusan Vlahovic, autore di 8 gol nelle ultime 12 partite dei Viola, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-SPEZIA "Era importante dimostrare di essere una squadra, dobbiamo continuare così e pensare già alla prossima partita. Prima della partita abbiamo detto che bisognava andare su ogni palla come fosse l'ultima, abbiamo meritato di vincere. Io non sono soddisfatto perché potevo dare di più in campo nel gioco, poi con Castro abbiamo aperto la partita e vorrei ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato a segnare".

UDINESE "Sarà una battaglia perché è una squadra molto forte, soprattutto quando gioca in casa. Bisogna prepararla nel miglior modo.

GOL "È merito anche della fiducia che mi ha dato il mister, oltre che la squadra. Devo continuare ancora più forte, con umiltà".

LEGGI ANCHE:

PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI E VLAHOVIC RISOLUTORI, QUARTA UN MURO. MALE KOUAME, RIMANDATO AMRABAT

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-castrovilli-e-vlahovic-risolutori-quarta-un-muro-male-kouame-rimandato-amrabat/131700/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok