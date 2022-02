Vlahovic: “Grazie Fiorentina, grazie a Italiano e Prandelli, grazie Firenze e tifosi viola, ho dato tutto”

Conferenza stampa di presentazione di Dusan Vlahovic alla Juventus, il serbo ha iniziato ringraziando tutta la Fiorentina, queste le sue parole:

“Prima di iniziare voglio ringraziare la Fiorentina, tutta la gente con cui sono stato, la squadra, la squadra primavera con cui sono cresciuto, dico grazie a tutti i direttori da Corvino a Joe Barone e Pradè, grazie a Italiano che mi è stato vicino fino all’ultimo e che mi ha nominato tanto, un grazie anche a Prandelli che ha fatto davvero tanto per me, grazie ai tifosi che mi hanno supportato nel bene e nel male, alla città di Firenze che mi ha accolto fin da bambino, ho dato tutto fino alla fine e sono stato un professionista serio. Se ho chiamato Chiesa? Prima di venire qui ho sentito Chiesa, ho un bellissimo rapporto con lui perchè abbiamo giocato insieme, mi dispiace molto per quello che è avvenuto e il suo infortunio” conclude Vlahovic.

