Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lady Radio da Furio Valcareggi: “I calciatori si sapranno concentrare anche per giocare a porte chiuse, penso che la Fiorentina non risentirà di contraccolpi. Tridente? Io sono per quello a prescindere, vorrei vederlo con Sottil-Chiesa-Vlahovic. Il serbo diventerà un campione. Sottil? Sa creare scompiglio può dar fastidio agli avversari. Chiesa? Rimane un esterno ma deve svariare, in questo campionato segnerà ancora 4-5 gol. Quando tornerà Ribery lo schiererei insieme a Chiesa e poi ad uno tra Cutrone-Vlahovic. Pulgar? Lo vedo meglio di Badelj”.