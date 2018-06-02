Ultimatum Fiorentina: i big hanno deciso se restare oppure chiedere la cessione

Come scrive Stadio, la prima risposta è stata data da Simeone che ha risposto un secco "sì" voglio restare. o ha seguito il connazionale Pezzella, che dai social ha dato appuntamento a tutti così come...

Come scrive Stadio, la prima risposta è stata data da Simeone che ha risposto un secco "sì" voglio restare. o ha seguito il connazionale Pezzella, che dai social ha dato appuntamento a tutti così come non si sono tirati indietro i due terzini riscattati, Laurini e Biraghi. Pure Dabo ha fatto arrivare da tempo segnali incoraggianti. Lo disse durante un’invervista con Stadio ad aprile: «Se spero di restare a lungo qui? Sì, questa è una realtà perfetta oltre che un’opportunità». Concetti che ha ribadito alla società, proprio come Hugo.

Le risposte più attese erano tuttavia quelle di Chiesa e Veretout. Federico ed Enrico si sono sempre detti felici di restare e lo hanno ribadito alla società. Veretout invece ha preso un attimo tempo e ci sarà da capire come sarà il suo futuro. Stesso discorso vale per Milenovic, che potrà vedere la sua valutazione e stima aumentare dopo il mondiale. Una risposta la deve anche Benassi, ma non ci sono preoccupazioni in tal senso.