Tuttosport, Prandelli ritorna al passato, Milenkovic-Pezzella come Dainelli-Gamberini. Biraghi alla Pasqual

La difesa sarà a quattro scrive oggi Tuttosport. Serve cambiare e Prandelli cambierà. Caceres, Pezzella, Milenkovic e Biraghi potrebbe essere la prima linea difensiva scelta per l’esordio sempre che il capitano argentino riesca a recuperare dall’infortunio. Davanti alla difesa Amrabat e Pulgar e in fase offensiva Ribery, Callejon o Kouame e uno fra Castrovilli e Bonaventura. Se sarà 4-3-3 cambierà la posizione in campo ma gli uomini saranno più o meno gli stessi. Insomma per attualizzare la situazione, guardando al passato, Milenkovic e Pezzella dovranno fare come Dainelli e Gamberini 10-15 anni fa. Biraghi sulla sinistra dovrà pareggiare i cross di Pasqual mentre Pulgar-Amrabat sono i nuovi Brocchi e Donadel.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, PRANDELLI PUNTA SU VLAHOVIC, NUOVO TONI. CUTRONE? CERCHERÀ DI OTTENERE LA FIDUCIA