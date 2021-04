Trasferta importante contro il Sassuolo. Torna Ribery, a centrocampo ballottaggio Pulgar-Amrabat

Il Corriere Fiorentino, si concentra sulle gare che la squadra viola affronterà nell’arco di dieci giorni. Domani sera alle ore 18:00, ci sarà la trasferta in casa del Sassuolo. Martedì sempre in serata, altra trasferta, contro il Verona. Mentre domenica 25 aprile, alle ore 15:00, la Fiorentina giocherà al Franchi contro la Juventus. Tre gare difficili, ma importanti per prendersi una buona fetta di salvezza.

La priorità per Iachini è sistemare la difesa, visti i troppi gol subiti nelle ultime gare di campionato. Per quanto riguarda la formazione per domani, torna Ribery dopo il turno di squalifica. Igor sta migliorando e potrebbe andare in panchina. Mentre a centrocampo c’è Pulgar, assente contro l’Atalanta per squalifica. Il quesito è: lui o Amrabat? Per il resto, si va verso la gara di domani, consapevoli che sarà una trasferta importante.

FLACHI: “FOSSI IN VLAHOVIC RIMARREI A FIRENZE. LA FIORENTINA HA L’AMBIZIONE DI TORNARE GRANDE