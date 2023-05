Tg5 dimentica la Fiorentina: “Inter ha mandato un messaggio alla Juventus per la finale del 24 maggio”

Non è la prima volta che il Tg5 si rende protagonista di gaffe sulla Fiorentina. Poche settimane fa nel raccontare il sorteggio delle gare delle squadre italiane in Europa citarono tutti tranne la Fiorentina scatenando l’indignazione di tutti i tifosi viola. Anche nella giornata di oggi i tifosi viola sono rimasti sorpresi quando, nel raccontare la vittoria dell’Inter a Verona, il servizio ha parlato così testualmente: “Il punteggio tennistico dell’Inter è un messaggio Urbi et Orbi alla Juventus per la finale di Coppa Italia del 24 maggio…”. Dimenticando completamente che sarà la Fiorentina la squadra che affronterà l’Inter fra 20 giorni allo stadio Olimpico di Roma

“Un messaggio alla #Juventus per la finale di Coppa Italia”. Così secondo il TG5. A me spiace per l’autore per il servizio, per i dati auditel e anche per gli scoloriti… ma in finale con l’Inter, c’è la Fiorentina. #Fiorentina pic.twitter.com/7llGOtCApf — Dario Baldi (@BaldiDario) May 4, 2023

IACHINI PARLA DI ITALIANO E DELLA FIORENTINA