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Notizie Borussia Mgladbach Fiorentina

Clm.it: "La Fiorentina incontrerà il Borussia M'Gladbach per Robin Hack, esterno e trequartista classe '98"

25 aprile 2024 14:18

Qualcuno aveva sognato il colpo Thuram per la Fiorentina a zero. Ma andrà al Bayern Monaco

19 novembre 2022 00:00

Tra la delusione e la febbre di coppa staccati finora 20.000 tagliandi per Fiorentina-Borussia M'Gladbach. Mentre i tedeschi...

21 febbraio 2017 13:52

Sarà il portoghese Dias a dirigere Fiorentina-Borussia M'Gladbach

21 febbraio 2017 12:44

Intanto il M'Gladbach vince anche a Brema. Poco turnover in vista della Fiorentina

11 febbraio 2017 21:51

M'gladbach: Schubert esonerato, al suo posto arriva Hecking

21 dicembre 2016 17:48

Chi si rivede: Gomez torna al gol ed il M'gladbach perde (1-2) anche contro il Wolfsburg

21 dicembre 2016 10:47

BORUSSIA M'GLADBACH: UN PREGIO E TANTI DIFETTI. PERCHÉ POSSIAMO ACCONTENTARCI...

12 dicembre 2016 14:20

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