Notizie Borussia Mgladbach Fiorentina

Clm.it: "La Fiorentina incontrerà il Borussia M'Gladbach per Robin Hack, esterno e trequartista classe '98"
25 aprile 2024 14:18
Qualcuno aveva sognato il colpo Thuram per la Fiorentina a zero. Ma andrà al Bayern Monaco
19 novembre 2022 00:00
Tra la delusione e la febbre di coppa staccati finora 20.000 tagliandi per Fiorentina-Borussia M'Gladbach. Mentre i tedeschi...
21 febbraio 2017 13:52
Sarà il portoghese Dias a dirigere Fiorentina-Borussia M'Gladbach
21 febbraio 2017 12:44
Intanto il M'Gladbach vince anche a Brema. Poco turnover in vista della Fiorentina
11 febbraio 2017 21:51
M'gladbach: Schubert esonerato, al suo posto arriva Hecking
21 dicembre 2016 17:48
Chi si rivede: Gomez torna al gol ed il M'gladbach perde (1-2) anche contro il Wolfsburg
21 dicembre 2016 10:47
BORUSSIA M'GLADBACH: UN PREGIO E TANTI DIFETTI. PERCHÉ POSSIAMO ACCONTENTARCI...
12 dicembre 2016 14:20
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