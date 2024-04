Clm.it: “La Fiorentina incontrerà il Borussia M’Gladbach per Robin Hack, esterno e trequartista classe ’98”

La Fiorentina starebbe sondando il terreno per nuovi colpi di mercato, mancano soltanto 2 mesi all’apertura della sessione di mercato estiva. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, la società viola è fortemente interessata a Robin Hack, esterno e trequartista del Borussia M’Gladbach. Il tedesco, classe 1998 (26 anni a luglio), sabato scorso ha realizzato una tripletta nella gara contro l’Hoffenheim, portandosi a 11 gol stagionali. La Fiorentina ha in programma degli incontri diretti per valutare la fattibilità dell’operazione.

FURIA NICO GONZALEZ, PUBBLICA IL MANCATO RIGORE PER IL FALLO DI CARNESECCHI E IL FUORIGIOCO LOOKMAN