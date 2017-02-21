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Sarà il portoghese Dias a dirigere Fiorentina-Borussia M’Gladbach

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Sarà il portoghese Dias a dirigere Fiorentina-Borussia M’Gladbach

Redazione

21 Febbraio · 13:44

Aggiornamento: 21 Febbraio 2017 · 13:44

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Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Uefa sarà l’arbitro portoghese Artur Dias ad arbitrare la partita di ritorno tra Fiorentina e Borussia M’Gladbach valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il fischietto classe ’79, internazionale dal 2010, detieni un curioso record: è stato infatti l’arbitro più giovane ad aver raggiunto la massima divisione portoghese quando, nella stagione 1996/97, ha diretto la sua prima partita ufficiale in Primeira Liga a soli 30 anni e 6 mesi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.05, si riparte dall’1-0 dell’andata in favore della squadra di Paulo Sousa.

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