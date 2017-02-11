Intanto il M'Gladbach vince anche a Brema. Poco turnover in vista della Fiorentina

La firma sulla partita è di Thorgan Hazard. Giovedì in Germania l'andata dei sedicesimi di Europa League

Sembra essersi rimesso in carreggiata il Borussia M'Gladbach di Dieter Hecking che, dopo il cambio di allenatore, sta risalendo la classifica della Bundesliga. Vittoria importante quella ottenuta dai bianconeri che, in attesa di affrontare la Fiorentina nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League la prossima settimana, superano di misura il Werder Brema al Weserstadion. La firma sulla partita è di Thorgan Hazard, fratello minore del fantasista del Chelsea Eden Hazard. I tedeschi, che con la vittoria di oggi salgono a quota 26 punti in campionato, non hanno tuttavia optato per un massiccio turnover in vista dell'impegno europeo di giovedì prossimo. Ad essere risparmiato, tuttavia forzatamente in quanto squalificato, è stato solo il centrocampista Stindl.

Gianmarco Biagioni