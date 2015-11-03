Notizie Bardazzi Fiorentina

Bardazzi: "Firenze è rassegnata, la Curva vuota ne è la prova. La Fiorentina è già con la testa in Serie B”
16 dicembre 2025 16:35
Bardazzi: "Da giovedì salvo l'atteggiamento di Kean, a Sassuolo la peggior partita con la Fiorentina"
13 dicembre 2025 18:57
Bardazzi su Fagioli: "La Fiorentina non può aspettare nessuno, per ora è meglio che stia in panchina"
22 novembre 2025 15:33
Bardazzi: "Siamo dentro a un film horror. Con il Lecce ultima chiamata per Pioli, la tifoseria è stanca"
31 ottobre 2025 15:14
Bardazzi: "Aspettarsi qualcosa dalla Fiorentina quest'anno è impossibile. Gosens deve restare in panchina"
29 ottobre 2025 15:35
Bardazzi: "Si parla solo di colpe e mercato, ma ora va sostenuta la squadra come fa la Fiesole"
11 ottobre 2025 15:26
Bardazzi: "Fiorentina a bocca asciutta mentre altri vincono: che amarezza. Kean via solo per una big"
24 maggio 2025 16:39
Bardazzi: "Palladino, scelte incomprensibili di formazione. Pradè ha lanciato un messaggio"
13 maggio 2025 23:54
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