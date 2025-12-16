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Bardazzi: "Firenze è rassegnata, la Curva vuota ne è la prova. La Fiorentina è già con la testa in Serie B”

Leonardo Bardazzi ha commentato a Radio Bruno la crisi senza fine della Fiorentina dopo l'ennesimo KO, stavolta contro il Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2025 16:35
Bardazzi: "Firenze è rassegnata, la Curva vuota ne è la prova. La Fiorentina è già con la testa in Serie B” -
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Il noto giornalista, Leonardo Bardazzi, è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport, per analizzare la situazione della squadra di Vanoli.

Le sue parole: "Domenica la squadra ha anche lottato, ma non c'è uno straccio di gioco, non c'è la capacità di gestire il risultato e di saper percepire il pericolo, il 2-1 mi ha ricordato il gol ridicolo subito col Genoa. Stiamo andando in Serie B ma vedo più rassegnazione che altro, anche allo stadio. A fine partita la Curva era mezza vuota, erano in pochi a fischiare e contestare". 

Su Vanoli: "Domenica ci ha messo del suo in modo serio anche Paolo Vanoli, lo considero il meno responsabile, ma quelle sostituzioni sono inaccettabili e incomprensibili"

Conclude: "Alla squadra manca completamente l'indirizzo tecnico. Qual è l'input? Domenica pensavo fosse l'occasione per vedere due centrocampisti costruttori di gioco, ho visto un ottimo Fagioli, avrei inserito Nicolussi al suo fianco. L'altra soluzione è cambiare sistema di gioco, è un modo anche solo per alzare l'attenzione, l'intensità, la motivazione".

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