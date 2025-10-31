31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Bardazzi: “Siamo dentro a un film horror. Con il Lecce ultima chiamata per Pioli, la tifoseria è stanca”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista analizza la situazione critica in casa Viola considerando la partita col Lecce l'ultima spiaggia per Pioli

Il noto giornalista, Leonardo Bardazzi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il filo diretto: “La peggior difesa, il peggior avvio di sempre, la peggio media gol di sempre…Siamo dentro a un film horror. È ovvio che con il Lecce sia l’ultima chiamata, non ci sono altre strade. Da Pioli mi aspetto una scossa, qualcosa deve accadere. Questo 3-5-2 morto e spento, con una difesa che non riesce ad accompagnare il centrocampo. Ho visto un Bastoni dell’Inter come centrocampista aggiunto, questi giocatori la Fiorentina non ce li ha”.

Aggiunge: “La Fiorentina si accese l’anno scorso contro la Lazio, non per il cambio da tre a quattro, ma per la convinzione del cambiamento in campo. Il rischio dei fischi allo stadio è presente, la gente si è stancata. Dopo dieci giornate o bevi o affoghi. Io tenterei una mossa se fossi in Pioli, è arrivato il momento di dare una scossa. Se non dovessero arrivare sei punti con Lecce e Genoa sarebbe un disastro”

