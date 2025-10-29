29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bardazzi: “Aspettarsi qualcosa dalla Fiorentina quest’anno è impossibile. Gosens deve restare in panchina”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Bardazzi: “Aspettarsi qualcosa dalla Fiorentina quest’anno è impossibile. Gosens deve restare in panchina”

Redazione

29 Ottobre · 15:35

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 15:35

TAG:

#FiorentinaBardazziGosens

Condividi:

di

Bardazzi analizza il momento Viola, tra critiche e difficoltà, proiettandosi alla gara di stasera contro l'Inter

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Leonardo Bardazzi, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di Inter-Fiorentina di stasera: “Aspettarsi qualcosa dalla Fiorentina quest’anno è impossibile. Per portare via un risultato utile da San Siro servono tante cose che finora non abbiamo mai visto, a partire dalla compattezza difensiva. Anche domenica la rete di Castro non è accettabile, vanno in tre su Orsolini poi Pablo Marì fa l’assist involontario e Castro è solo. Ma anche contro il Milan è stato lo stesso sul gol di Leao”.

Aggiunge: “Io stasera punterei anche sulla freschezza, mentale e atletica, cambierei 3-4 uomini. Farei giocare Fortini che può dare un pizzico di spregiudicatezza, se Gosens è quello delle ultime partite può stare fuori. Poi metterei anche Fazzini e Comuzzo. Detto questo, contro l’Inter c’è da scalare una montagna. Qualcosa i nerazzurri concedono e la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttarle. Io sono un amante del calcio spettacolo, ma in questo momento la priorità è tirarsi fuori dalle sabbie mobili”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio