Bardazzi su Fagioli: “La Fiorentina non può aspettare nessuno, per ora è meglio che stia in panchina”

Il noto giornalista, Leonardo Bardazzi, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare la sfida contro la Juventus.

Le sue parole: “C’è una sola cosa che conta. Per noi questa partita vale doppio, innanzitutto per la classifica che è indegna per la Fiorentina. C’è bisogno di scuoterci. Ma anche per l’autostima, per le ambizioni. E per la possibilità di creare calcio che per ora non si è visto. La paura deve essere trasformata in energia. Ora Vanoli deve essere un collante, entrare nella testa dei calciatori.

Su Ranieri: “Vanoli fa benissimo a difendere chiunque della sua squadra. Lui chiede il salto mentale e giustamente difende i suoi giocatori. Lo fanno tutti i grandi allenatori. È follia mettere in discussione la fascia da capitano. Il suo problema è che ha commesso qualche errore”.

Su Fortini e Comuzzo: “Vanoli ha fatto un discorso sui ragazzi dell’Under 21. La partita con il Montenegro è stata tosta. Ci sta che i ragazzi siano tornati stanchi. Comuzzo vorrei rivederlo ai livelli di quando le squadre volevano spendere tanto per lui. Sono convinto che sia un ragazzo che vale. Oggi però penso che riproponga Pongracic, Marì, Ranieri.”

Conclude su Fagioli: “Dipende da lui. In questo momento la Fiorentina non può aspettare nessuno. Fagioli meriterebbe la Nazionale, ma se gioca come ha giocato finora fa bene a rimanere in panchina. Ci sono 45 giorni per capire cosa farne”.