Bardazzi: “Palladino, scelte incomprensibili di formazione. Pradè ha lanciato un messaggio”

Il giornalista Leonardo Bardazzi ha commentato la situazione della Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Ieri è stata una partita inguardabile, ingiustificabile per la Fiorentina che deve far riflettere. Il problema è che questo è un film già visto, c’è un senso di incompiutezza che non passa mai. La squadra manca di personalità in partite fondamentali, alle volte la tecnica, alle volte un attaccante in più. La Fiorentina più di lì non riesce a fare, io non ho mai visto un tentativo di aggressione, di alzare il ritmo, un tentativo di provarci sul serio. Il nervosismo di ieri in campo era dovuto al fatto che la squadra aveva capito di aver buttato via la stagione. La Fiorentina non gioca la Champions dal 2010, ma adesso cominciano a diventare tanti anche gli anni senza Europa League. Pensavo che la Conference League potesse essere una rampa di lancio, ed invece non lo è stato.”

La gara di Venezia: “Palladino ieri ha fatto delle scelte incomprensibili di formazione, ma il problema non sta nella gara di ieri. La mentalità della squadra deve essere diversa, pochissime volte la squadra sale di intensità e questo diventa un problema contro le piccole. Non bisogna però essere catastrofisti nel pensare che sia tutto da buttare.”

“Non puoi iniziare con Ndour trequartista ed andare a due all’ora. Non è la prima volta che Pradè parla così. Sono dichiarazioni fatte ai canali della Fiorentina, non è un intervista e non ci sono domande, quindi è lui che vuole lanciare un messaggio. Non credo che si riferito a Palladino, quantomeno non nel senso che vorrebbero molti tifosi. Magari ad alcuni giocatori: penso ad Adlì, Beltran, gravemente insufficiente ieri. Anche Fagioli ieri ha giocato male, ma io lo difendo, ha grande qualità. A Dodò il contratto andrebbe fatto oggi.”