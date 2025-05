Bardazzi: “Fiorentina a bocca asciutta mentre altri vincono: che amarezza. Kean via solo per una big”

Il noto giornalista fiorentino Leonardo Bardazzi ha parlato della situazione della Fiorentina a Radio Bruno. Ecco le sue parole: “Giorni amari per chi tifa la Fiorentina, perchè è il momento in cui si danno i trofei e ci si qualifica alle grandi coppe. In Italia hanno vinto tutti tranne la Fiorentina. Domani è importante vincere, anche se è difficile che il Lecce vinca contro la Lazio.”

Su Palladino: Mi aspettavo che difendesse il suo operato. Per fare il salto di qualità bisognerà non vendere i migliori e aggiungere qualità. Bisogna tenere Kean, Dodo e De Gea. Importante riconfermare il gruppo e implementarlo con acquisti di qualità, senza sciupare quanto di buono è stato fatto. Serve uno sforzo economico per la Champions, che è comunque alla portata, e migliorare le seconde linee che non incidono. Seguire Palladino sul mercato, anche se non ha dato un’identità di gioco. Mi aspettavo una sua conferma, non il prolungamento. Non mi ha convinto del tutto anche se ha fatto tanti punti. Non è comunque tutto da buttare:”

Su Moise Kean: “Kean va via solo se arriva un’offerta di un top club: Barcellona, Real, Bayern. Non va via da Firenze per una squadra ricca ma che non è un top club, sto parlando di squadre come il Newcastle. Sta bene a Firenze e vuole bene alla Fiorentina, non so se gli proporranno un nuovo contratto, ma forse arriverà anche quel momento.”