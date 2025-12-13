Bardazzi: “Da giovedì salvo l’atteggiamento di Kean, a Sassuolo la peggior partita con la Fiorentina”

Il giornalista Leonardo Bardazzi, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, ha espresso i suoi pensieri verso la sfida con il Verona e il cambio modulo, queste sono le sue parole: “La Fiorentina è lontana anni luce dalle posizioni più tranquille della classifica, è l’ora di cominciare a correre. La settimana scorsa, e non solo, è stata una vergogna: per questo il 2-1 con la Dinamo Kiev mi sposta poco. Non mi aspetto grossi cambiamenti contro l’Hellas, non abbiamo esterni, ci puoi adattare Fazzini volendo. Penso che Vanoli ripartirà dal 3-5-2 ma che il passaggio alla difesa a 4 sia una chance a gara in corso”.

Su Kean: “Io voglio risultati subito, non a Natale: non abbiamo ancora vinto una partita, è bene che al Viola Park si facciano delle domande. Non mi interessano le conferenze stampa dove ci dicono che sono tutti bravi, belli, che ci vuole tranquillità. Da giovedì salvo l’atteggiamento di Kean, che a Sassuolo aveva giocato la peggior partita da quando è a Firenze: per noi è imprescindibile, penso che se ne sia accorto e in Conference l’ho visto bello carico, che è quello che gli chiedo”.

Sul mercato: “In questo momento non puoi prendere giocatori che giocano in Champions League, ma ci sono tante occasioni che ti fanno comodo tra i tanti giocatori che stanno trovando poco spazio. A me piace Zhegrova, un calciatore che ha la porta chiusa a Torino: lo vedo destinato a tanta panchina, potrebbe avere una sua occasione qua, magari in prestito con diritto”.