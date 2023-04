Sentite Nardella: “Lavoriamo per giocare a Firenze se non si può al Franchi durante il restyling”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto questa mattina a Toscana TV, queste le sue parole sul restyling del Franchi: “Lavoriamo insieme da molte settimane. Ci sono stati molti incontri tecnici e ci siamo scambiati molte informazioni. Siamo d’accordo che bisogna trovare la migliore soluzione possibile. Condivido che bisogna impegnarsi al massimo affinché si giochi al Franchi o comunque a Firenze. Siamo al lavoro affinché ciò succeda. Siamo sereni e contenti per questa collaborazione comunque. Se non riusciremo a giocare al Franchi cercheremo una soluzione per giocare comunque in città. Ci tengo a fare i miei complimenti a Rocco Commisso per il Viola Park, può essere un grande anno”.

