Sentite Flachi: “Avrei fatto fatica con Italiano, avevo bisogno di fiducia. Beltran, Nzola e Nico insieme si può”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Beltran, Nzola e Nico possono giocare insieme? Assolutamente, poi quando i giocatori sono bravi vanno sempre fatti giocare e basta che si trovi l’equilibrio.

Ancora alternanza tra gli attaccanti? Io avrei fatto fatica a giocare con Italiano perchè avevo sempre bisogno della fiducia di allenatore, ambiente e compagni. Vedo che anche loro non riescono a trovare continuità e giocare una partita sì e l’altra no è difficile.

Se ho avuto allenatori che erano dei ‘martelli’ come Italiano? Sì e li devo ringraziare ed erano Novellino e Ranieri. Ci si mandava spesso a quel paese e me ne andavo dall’allenamento ma poi la domenica mi metteva alla prova. Tu dovevi reagire ed all’inizio non capivo cosa dovevo fare nel calcio e probabilmente se l’avessi capito prima sarei rimasto a giocare alla Fiorentina. Questo era il mio carattere.”

