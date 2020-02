Queste le parole rilasciate da Mario Sconcerti a Radio Bruno Toscana: “Il Milan proverà a fare la partita. Tutta Firenze voleva mettere Ilicic alla porta. Dragowski? Ha ancora bisogno di crescere, è un buon portiere. Il Milan ha più qualità della Fiorentina, non penso che la Fiorentina fosse in crisi bensì che ha i suoi limiti. Penso che Iachini la prossima stagione non sarà il tecnico della Fiorentina, penso che sia per lui una buona opportunità questa esperienza, anche lui non sta vivendo un momento brillante. Ribery? Non penso che al suo rientro Iachini cambi modulo, farà una staffetta in attacco. Non mi preoccupa l’abbondanza. Se siamo pentiti di Cutrone? Tutta la piazza lo voleva, il problema è che a lui serva una squadra che attacca, ad ora Vlahovic è più adatto. Per lottare nelle zone alte Chiesa non basta, serve una squadra nell’insieme”.