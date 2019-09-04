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Sconcerti: "Non ho capito il mercato viola. Pulgar miglior acquisto, Chiesa gioca maluccio. Pedro..."

Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: "Chiedo scusa alla nuova presidenza della Fiorentina, ma ho capito poco il loro mercato (6). Tante idee, ma come macchie di leopardo, senza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 18:48
Sconcerti: "Non ho capito il mercato viola. Pulgar miglior acquisto, Chiesa gioca maluccio. Pedro..." -
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Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: "Chiedo scusa alla nuova presidenza della Fiorentina, ma ho capito poco il loro mercato (6). Tante idee, ma come macchie di leopardo, senza una logica che dia alla fine un colore vero. L’acquisto migliore è stato Pulgar (7), Ribery è un investimento sul carisma in una squadra di ragazzi. Credo che la sorpresa sarà Pedro (non giudicabile) che tutti raccontano come un giovane di grande talento. È rimasto Chiesa (8), ma è molto silenzioso e non si diverte, quindi gioca maluccio".

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