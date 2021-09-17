Sconcerti: "Complimenti alla Fiorentina che ha tenuto Milenkovic. Manca esterno, terzino e punta"

Mario Sconcerti ha fatto alcune considerazioni sul mercato della Fiorentina da poco concluso. Non sono mancati el0gi per la gestione di Milenkovic. Le sue parole:

Ai microfoni di Radio Bruno Mario Sconcerti è tornato a parlare del mercato viola terminato da pochi giorni. Il giornalista si è soffermato in particolar modo sull'avvenuta permanenza di Nikola Milenkovic, che ha da poco rinnovato il contratto estendendolo di un anno, fino al 2023. Non sono mancate anche opinioni riguardo ai nuovi acquisti come Torreira e considerazioni sui ruoli dove pensa che la Fiorentina sia carente per avere una rosa al completo. Queste le sue parole:

"Complimenti alla Fiorentina che è riuscita a tenere Milenkovic, anche il serbo ha compreso che per lui era meglio rimanere. Alla Fiorentina non manca solo l'esterno ma anche una punta e un terzino. Terzic non ha mai giocato in Serie A. Torreira ha già fatto vedere che è superiore a Pulgar, deve solo trovare la condizione"

COMMISSO SUL FUTURO DI VLAHOVIC:"NON FACCIO PROMESSE CHE NON POSSO MANTENERE":

https://www.labaroviola.com/commisso-futuro-vlahovic-non-faccio-promesse-che-non-posso-mantenere/150451/